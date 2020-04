Empresa peruana dona alimentos para más de 2500 animales en albergues vulnerables

La situación actual provocada por la pandemia del coronavirus ha impactado en diferentes aspectos a cada miembro de las familias y esto incluye a las mascotas. Pero sobre todo, son los albergues de perros y gatos en situación de abandono los que se han visto afectados por estos cambios, restricciones y medidas tomadas en búsqueda de salvaguardar la salud.

En ese sentido, RINTISA, fabricante peruana de alimentos para mascotas como Ricocan, Ricocat Canbo, Supercan, Supercat y Thor, viene promoviendo la campaña "Yo alimento su amor", con la donación de 15 toneladas de alimentos a 40 instituciones entre municipalidades distritales y albergues de perros y gatos de diversos lugares de la capital, que beneficiarán a 2500 animales.

El objetivo de la campaña es apoyar con la alimentación de las mascotas en situación de abandono o que se encuentran en albergues o centros de cuidado; así como fomentar que los dueños de mascotas aprovechen el tiempo en casa para compartir con sus animalitos.

"El aislamiento, las restricciones y menor economía ha llevado a que las mascotas en situación de abandono o en resguardo colectivo no la estén pasado bien, ya que están viviendo limitaciones en su alimentación", mencionó el vocero de RINTISA.

"Ya sea porque sus cuidadores no cuentan con recursos para adquirir alimentos, o ya no llegan esas donaciones periódicas que recibían; y peor aún, las mascotas de la calle ya no encuentran esos alimentos en la que algunas personas les daban o conseguían", agregó.

Comprometidos por ellos

Destacó que parte de la campaña "Yo alimento tu amor" ha sido identificar y generar alianzas con una red de municipalidades, asociaciones y albergues autorizados a quienes se les ha donado alimento de perro y gato para que puedan utilizarlo a fin de proveer de alimento a mascotas en situación de abandono o apoyar a otros establecimientos de los distritos.

Una sola fuerza

"En el caso de las municipalidades se ha donado también bolsas pequeñas de alimento para que puedan entregárselas al personal Serenazgo u otras personas que cuidan el orden público, y así estas en sus recorridos diarios puedan alimentar a las mascotas abandonadas que se encuentran en las calles", resaltó el vocero de RINTISA.