Joven solicita ayuda para que adopten a sus 90 perros: “Ya no puedo cuidarlos, estoy mal”

“Hola, quisiera pedirles su apoyo”, fueron las primeras palabras que emitió Edwin para dar a conocer en Facebook el difícil momento que viene atravesando durante la cuarentena, donde hizo un llamado a las personas de buen corazón para que pudieran hacerse cargo de sus 90 perros.

El joven, que toda su vida ha estado adoptando mascotas sin hogar, se encuentra delicado de salud y la paralización total de las actividades no le permite generar los suficientes ingresos para mantener a todos familiares de cuatro patas.

Edwin alberga a 90 cachorros, de diferentes razas y algunos con discapacidad, pero eso no fue impedimento para cerrarles las puertas de su casa, donde han podido conseguir alimentos y buen trato durante buen tiempo. Sin embargo, parecen tener las horas contadas porque su papá humano ya no puede seguir haciéndose cargos de ellos.

Sabiendo que los días pasan y el dinero no dura para siempre, el chico decidió pronunciarse a través de las redes sociales para que lo ayudarán a encontrar un nuevo hogar a sus mascotas, quienes están muy agradecidos con él y se niegan a abandonar el lugar a pesar de las circunstancias.

En las buenas y en las malas

A pesar del difícil momento que viven los 90 integrantes, ellos están dispuestos a permanecer al lado de Edwin hasta que otra persona decida adoptarlos luego de ver el emotivo video que protagonizó el joven en su perfil de Facebook.

“La verdad que no me encuentro en una situación muy cómoda, ahorita estoy un poco delicado. Son 90 perritos que yo tengo, quisiera que los adopten. Los alimentos se nos acaban y ya no podemos con más”, expresó el muchacho, generando miles de reacciones y comentarios.

Ayudemos a quien lo necesita

Los usuarios de Facebook respondieron al llamado de auxilio de Edwin y solicitaron información para hacerse cargo de algunos cachorros con la finalidad de brindarles una nueva vida.

Si estás dispuesto a hacerte cargo de una mascota puedes contactarte al número 927376586 y preguntar por los perros en adopción. Pero si quieres colaborar económicamente con el muchacho puedes dejar tu donativo en las siguientes cuentas 19134328998053 (BCP) y 2003063970323 (Interbank).