Hombre camina 70 km para no contagiar a nadie de COVID-19 y perro decide acompañarlo

Alixon Mangundok es un hombre de 34 años que decidió contar su historia a través de Facebook luego de conocer a un perrito solitario que decidió acompañarlo en el trayecto del aeropuerto a su casa porque no quería contagiar a nadie del coronavirus, supuestamente.

El natural de Malasia había regresado a su país luego de vivir en Japón durante varios meses por temas labores, pero tenía miedo de haberse contagiado con el COVID-19 a pesar que el personal de salud le había tomado algunas pruebas rápidas en su arribo.

Sin embargo, los colaboradores del aeropuerto le solicitaron hacerse una prueba de descarte para que pudiera estar más tranquilo y evitar un desenlace fatal. Sin pensarlo dos veces, Alixon fue al hospital a dejar sus muestras, pero tenía que esperar unos días para conocer los resultados.

El muchacho no tenía otra opción que regresar a su pueblo, Kota Marudu, el cual estaba ubicado a 70 kilómetros de distancia, pero no quería hacerlo en transporte público porque no quería contagiar a nadie en caso sus exámenes arrojaran “positivo”.

Un agradable encuentro

Alixon no tenía otra opción que caminar el largo trayecto para llegar hasta su habitación y declararse en autocuarentena hasta que pudiera ver lo que decía su prueba. Sin embargo, en medio del camino se topó con un perrito solitario que decidió acompañarlo en su aventura, tal como relata en Facebook.

Los nuevos amigos emplearon un viaje de tres días donde enfrentaron lluvias, sol y ascender cansadas colinas hasta que por fin llegaron a Kota Marudu para instalarse lejos de su familia e hijos por temor a contagiarlos con el COVID-19.

Bienvenido a la familia

En señal de agradecimiento, el hombre de 34 años decidió adoptar al cachorro y bautizarlo con el nombre de Hachiko, en honor al leal perro akita japonés.

Una vez cumplido el plazo de espera, Alixon fue al hospital a recoger sus resultados, las cuales arrojaron “negativo”. Asimismo, en el centro médico le aconsejaron someterse a una segunda prueba por “precaución” con la finalidad de continuar con su vida normal como lo venía mostrando en su perfil de Facebook.