Doctora de Hospital Guillermo Almenara hace conmovedora confesión ante su lucha contra el COVID-19

El personal de Salud son los superhéroes durante la cuarentena por el COVID-19 en nuestro país, quienes ayudan a pacientes de diferentes enfermedades, incluido el coronavirus. Sin embargo, cada día afrontan dificultades durante las largas horas de trabajo en los hospitales y clínicas del Perú.

Un caso de una médica Susana Alva, quien labora en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud se ha vuelto viral tras compartir a través de su cuenta personal en Facebook sobre la ardua y complicada situación para asistir a pacientes con coronavirus. Además, de las carencias que encuentra en su guardia.

A continuación, te compartimos el mensaje de la doctora Alva. Ella tiene familia y solo pide que acates las ordenanzas emitidas por el gobierno como quedarte en casa.

"Salí destruida de mi guardia con pacientes COVID-19, 8 intubados, con colegas nuevos y mi técnica Juanita , vaya guardia, por más consejos en no contaminarte estar en ese ambiente por más de 14 horas es realmente tenso y agotador".

"Me duele desde la cabeza a los pies, la columna, quizás los riñones porque me deshidraté, a pesar que en mi receso tomé y tomé agua pero salí con la ropa mojada y llena de sudor , pero no importaba porque dentro de mis pacientes eran de toda edad , pero ahí estábamos".

"Me dolía los dedos, las manos por los tres guantes y el ajuste en escribir y preparar medicinas, movilizar a nuestros pacientes para que no se llenen de escaras y demás, los miraba a todos mis pacientes, y me decía que hacen aquí porque no te quedaste en casa".

"Hoy me voy gateando a mi casa, bañada (3 veces) y desinfectada porque tengo familia en casa, mi jefa antes de irme me dice ¡¡¡hey!!!! Susana hay un nuevo ventilador para que sepas el manejo, yo le digo a unas de mis compañeras que entraban, aprende después me enseñas".

"Llego a casa, solo a tomar casi un litro de agua y a dormir, ¡comer no! sueño sí, ahhh y por un momento descanse en el suelo , porque me dolía tanto la columna , pero por un rato porque el sudor recorría mi cara y cuerpo, en fin casi 15 horas y no me puedo quejar porque al menos tuve un buen EPP (Equipo de Protección Personal) , pero no es suficiente, quise hacer más por mis pacientes pero no se puede".

"Me duele todo, solo te pido : ¡¡¡Quédateeeee en Casa!!!! Posdata: Ya no hay más ventiladores, piensa", dice la desgarradora confesión de la galena en Facebook.

¿Hasta cuando es la cuarentena en Perú?

Wapa, recuerda que el aislamiento social obligatorio se ha extendido hasta el 26 de abril. ¡Ayudemos a disminuir el trabajo de los profesionales de la salud!

¡Quédate en casa!