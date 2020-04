Pitbull es abandonado en su jardín con una desgarradora nota: “Te confío mi bebé. Lo siento”

Lincoln es un pitbull que está generando conmoción entre los usuarios de Facebook luego de ser encontrado en el jardín de su casa sin el cuidado de una persona y con una desgarradora nota: “Encuéntrele un buen hogar. Lo siento”.

La historia del cachorro abandonado se suma a la lista de casos sin resolver que continúa azotando la localidad de Orlando, en Estados Unidos, tras declararse la orden de aislamiento social obligatoria por los miles de infectados por coronavirus.

A pesar que todavía no se han iniciado las investigaciones, los grupos que se encargan de proteger a los animales desamparados no descartan que se trate de una persona que no haya tenido más opción que deshacerse de su compañero para evitar infectarse con el COVID-19.

Sin embargo, todavía no hay nada concreto y las autoridades continúan trabajando para encontrarle un nuevo hogar al indefenso pitbull, quien fue encontrado en el patio trasero de su hogar tumbado sobre la hierba y atado a un árbol.

Un desgarrador descubrimiento

El cachorro de color marrón y blanco tenía rasgos de estar haber pasado hambre durante varios días porque se encontraba bajo de peso y con un olor desagradable.

Lamentablemente, lo que se encontró cerca de él conmovió a todos los presentes: era una pequeña nota de su ex-dueña donde explicaba su razón por la cual abandonaba a su pitbull.

"Voy a California para estar con mi madre y mi hermano durante esta pandemia. Por favor, cuide de Lincoln o encuéntrele un buen hogar. Te confío mi bebé. Lo siento. Lo siento. Lo siento”, se lee en la nota, la cual se volvió viral en Facebook.

En busca de la felicidad

Tras lo acontecido, The Pittie Party of Central Florida (TPPCF) decidió hacerse cargo de Lincoln hasta encontrarle un hogar mediante su página de Facebook, donde varios seguidores han pedido información sobre el pitbull.