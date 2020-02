Labrador se coló en un partido de fútbol y los hinchas ovacionaron al ‘nuevo jugador’

El encuentro que protagonizaron el Fatih Karagümrük y el Girenuspor se volvió viral en Twitter luego que un hermoso labrador interrumpiera el juego para meterse al campo y demostrar sus ‘habilidades’ con la pelota.

El hecho sucedió en Estambul, Turquía, cuando un cachorro que rondaba los exteriores del estadio decidió cortar las acciones para iniciar su espectáculo, lo cual fue aplaudido por los miles de hinchas que se dieron cita en el recinto.

Corrían los primeros minutos de juego cuando una falta al borde del área es pitada por el árbitro, quien decide paralizar el encuentro para atender al jugador golpeado. Es ahí cuando el labrador se dio cuenta que era momento de ‘ingresar’ al gramado para hacer de las suyas.

Sin esperar el pitido del juez, el perro emprendió una corrida monumental hacia el balón y los aficionados en las gradas empezaron a aplaudir el accionar del amigo de cuatro patas que, de seguro, es un amante del fútbol.

El resultado no pudo ser mejor: hinchas ovacionado al ‘fichaje estrella’ de la Segunda división del fútbol turco haciendo su ‘debut’ soñado a vista de cientos de personas que estaban grabando el hecho para luego subirlo a Twitter.

Al final, el marcador fue 2-1 a favor del Fatih Karagümrük. Sin embargo, el único resultado positivo fue la que dieron los hinchas en Twitter al demostrar su apoyo al divertido labrador.

A pitch-invading dog earned praise for its ball skills from a live TV commentator after it held up play in a professional Turkish soccer match https://t.co/V2KJ8Jwfor pic.twitter.com/4BneYQ10Kw