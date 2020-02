Jesse y Joy hacen un llamado a sus fanáticos para salvar a los animales

Jesse y Joy, el reconocido dúo de pop, siempre han sido unos fieles protectores de los animales. A través de sus canciones o publicaciones en sus redes sociales, los mexicano-estadounidenses suelen fomentar compañas contra el abuso animal.

En las últimas semanas, los cantantes hicieron un llamado a sus fanáticos, colegas y conocidos para que eviten comprar productos hechos con piel de animales, como parte de la nueva campaña de la organización PETA Latino.

Dicha iniciativa tiene como fin erradicar la crueldad que se tiene contra los cocodrilos, osos, canguros, entre otros, donde sus anheladas pieles pueden llegar a costar miles de dólares.

Abrigos, bolsos y calzados, son los principales productos que las grandes marcas fabrican con la zona más frágil de los indefensos seres, quienes no pueden hacer nada –salvo correr- para frenar el abuso humano.

"Creo que todos tenemos una voz y los animales también tienen la suya", dijo Jesse en una entrevista en la Ciudad de México.

Si bien Stella McCartney, Gucci y Prada han dejado de producir sus principales prendas a base de piel animal, Jesse y Joy todavía creen que no es suficiente porque existe un gran número que todavía apoya estos actos.

La cantante tiene un gato adoptado que se llama ‘Ramón’, el cual tiene su propia cuenta de Instagram y mediante ese medio busca generar conciencia entre sus seguidores, dando entender que el propio animal está pidiendo que los abusos contra sus amigos terminen.

“Yo no como animal hace ya unos años y no porque no me guste, sino que me parece un poco incongruente teniendo un gatito en casa. ¿Cuál es la diferencia entre un gatito u otro animal? ¿Por qué hacemos esas diferencias o qué privilegios gozan ciertas especies?”, dijo Joy.

Cabe resaltar que Jesse y Joy, de la mano con PETA Latino, también fomentan la esterilización de animales de compañía.