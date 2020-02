Conoce a Stumpy, el perro que ha salvado más de 100 vidas al donar su sangre

La donación de sangre no es una obligación, pero sí una acción que podría salvar muchas vidas. A pesar de no ser un humano, Stumpy the labrador se ha ganado el respeto de los millones de usuarios en Facebook por su gran corazón para salvar a otros perros.

El hermoso cachorro de 9 años es más que una simple cara bonita, su gran accionar le ha permitido que lo cataloguen como un “superhéroe” por la manera en que evita que sus amigos peludos sufran terribles consecuencias.

Hasta el momento, Stumpy lleva salvando 120 vidas al donar su sangre, siendo coronado como el perro donante más alto en Pet Blood Bank UK, en Reino Unido.

Sin embargo, no siempre fue un labrador que se encargaba de salvar vida, inicialmente estaba siendo entrenando para ser guía, pero unos problemas con sus piernas no le permitieron continuar con el programa.

El gran desempeño que mantiene Stumpy se debe a que tiene un tipo de sangre negativo, el cual se puede administrar a cualquier perro que necesite una transfusión de emergencia.

Como se pudo saber en Facebook, Stumpy the labrador está próximo a retirarse y Pet Blood Bank UK se encuentra en búsqueda de otros perros generosos que desean ayudar a otros compañeros.

¿Qué razas de perros están buscando?

Pastores alemanes

Dobermanns

Punteros

Galgos

Viejos perros pastor ingleses

Weimaraners