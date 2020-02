Policía decide adoptar a un pitbull que él mismo rescató de las heladas lluvias

Las personas de buen corazón están en cada esquina, al igual que el oficial Pascale, quien se ubicó en el lugar y el momento correcto para rescatar a un desamparado pitbull. La hermosa historia de amor fue viralizada en Twitter y los usuarios elogiaron el accionar del policía.

El abandono animal se ha vuelto muy común en los últimos años, las personas sin corazón no tienen mejor idea que deshacerse de sus mascotas dejándolos en las calles atados a algún fierro o dentro de una caja.

Lamentablemente, es lo mismo que le sucedió a un pitbull, el cual se encontraba en una calle de Nueva York atado a una reja, bajo la intensa lluvia que descendía de los cielos y soportando el intenso frío que azotaba la localidad. Pero para suerte suya, un ‘ángel de la guarda’ pasó frente a sus ojos.

El policía Pascale estaba patrullando por la ciudad junto a su compañero Levin, quien se dio cuenta del animal y decidieron ir al rescate. Al ver el pésimo estado en el que se encontraba el perro, rompieron la cadena para liberarlo e inmediatamente se comunicaron con control de animales.

Demacrado y temblando de frío, el amiguito de cuatro patas resultó ser muy fuerte para aguantar la gélida temperatura que cubría la ciudad. Sin embargo, dos valerosos oficiales aparecieron en el momento justo para rescatarlo, lo cual fue aplaudido en Twitter por los millones de usuarios.

Luego de ser llevado al centro animal para ser revisado y cuidado, fue puesto en adopción. Pasaron muchos días, pero no había persona que quisiera hacerse cargo del pitbull… Bueno, eso se creía.

Al ver la difícil situación, el oficial Pascale decidió adoptar a la mascota que él mismo rescató de las torrenciales lluvias.

La nueva vida de Joey (el nuevo nombre del pitbull) está llena de amor y hasta se convirtió en la imagen de la fuerza policial donde trabaja su dueño, el cual se hizo viral en Twitter.

#NYPD ESU #K9 Timmy is all bundled up and has no intention of heading out as the temperature continues to plummet. Please remember to keep pets inside during the dangerous cold. pic.twitter.com/xgnaBfzTW2