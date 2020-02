Esponjoso gatito se acerca por curiosidad a la bañera y se termina dando un 'remojón'

Los gatos son animales que muy pocas veces observarás que son bañados dentro de una tina, ellos tienen su propio método para siempre estar impecables (pasan su lengua por todo su cuerpo). Sin embargo, este no es el caso de AJ, un esponjoso felino que se ha convertido en la sensación de Twitter por su higiénico accionar.

El dueño del peludo animal decidió montar una cámara escondida dentro de su baño, mientras alistaba todo para darse un ‘remojón’ sabiendo que su amiguito de cuatro patas iba a ingresar al lugar de los hechos para hacer de las suyas.

Dicho y hecho. El gatito se fue acercando de a pocos y observaba cada punto, hasta que decidió trepar encima de la bañera que estaba llena de espuma. Al ver el grumo blanco, el animalito decidió poner una patita para saber de qué se trataba.

El estudiante de medicina veterinaria ni siquiera se molestó por el accionar de su felino, sino todo lo contrario: le permitió de todo para saber cuál sería su hilarante reacción y luego publicarlo en Twitter.

La esponjosa mascota pisó más de lo que podía y terminó hundiendo su cabeza en la bañera. Sin embargo, ahí no terminó la cosa porque necesitaba lavarse para no parecer un payaso, pero fue demasiado tarde porque su padre adoptivo ya lo había registrado todo.

El video publicado en Twitter se llama "¿Mi gato acaba de darse un baño?", el cual tiene miles de reproducciones, más de 190k me gusta y ha sido tuiteado 57k veces.

A pesar que no les gusta ser bañados, los gatos pueden volverse dóciles a las duchas cuando se tiene un ambiente tranquilo y relajado. Asimismo, el agua con la cual se hará la limpieza debe estar a unos 30° y siempre se debe tener una esponja para evitar dañar su pelaje.

Did my cat just give himself a bath? pic.twitter.com/WErrznwHr4