Conductor de bus rescata a un perro robado luego de encarar al delincuente [VIDEO]

Mike Thomas es un conductor de autobús en el centro de Portland, en Estados Unidos, que logró ganarse las felicitaciones de millones de usuarios en Facebook luego de rescatar a un indefenso perro de las manos de un desconocido.

El hombre, de amplia experiencia manejando en carreteras, había observado a una persona caminando en medio de la carretera con un labrador hacia dirección desconocida.

Detuvo el vehículo y optó por ofrecerle un aventón gratis a la pareja. Ya en marcha, Mike decidió preguntarle por el nombre de la mascota, pero el sujeto no sabía que responder a pesar que el animal contaba con un collar.

"Me di cuenta de que había un chico en el medio de la carretera con un perro ... No es un lugar donde normalmente cruzarías, y él no tenía una correa", dijo.

Las sospechas que tenía se confirmó: Mike había visto al hombre conversando con otra pasajera para venderle el perro. Inmediatamente le pidió al tipo que se bajara del bus y le dijo que el perro se quedaba allí.

Cooper, como se llama el cachorro, fue consolado por el resto de pasajeros mientras llegaba la Policía de Tránsito, que rápidamente se puso en contacto con su verdadera familia.

Tal como se observa en el video de Facebook, en forma de agradecimiento, los padres del can le ofrecieron a Mike una imagen enmarcada de su amado perro, junto con una adorable nota: "¡Gracias por traerme de vuelta a casa con mi familia!"