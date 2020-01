Gatita perdió sus orejas por una infección y las reemplazan por unas tiernas tejidas a crochet

Los gatitos son seres realmente bellos y lo que tienen uno en casa saben de ello; sin embargo, todavía existen personas que no conocen el verdadero valor de los animales y los abandonan como es el caso de una minina que vivió en las calles sufriendo de enfermedades que la llevaron a perder sus orejitas.

En el siguiente espacio te vamos a contar una conmovedora historia que le tocó vivir a esta gatita, pero que afortunadamente en su camino se cruzaron personas realmente maravillosas que le dieron otra oportunidad.

Lady in a Fur Coat o siemplemente Ladyes una hermosa gatita que fue abandonada por su familia y vivía en las calles de ciudad de Madison, Wisconsin, Estados Unidos y que ha venido sufriendo de una enfermedad a las orejas que hacía que siempre estuvieran inflamadas, amoratadas y tenía infecciones que le causaban mucho dolor.

Un grupo de veterinarios al darse cuenta de la triste y dolorosa situación que vivía esta gatita decidieron rescatarla y hacer algo por ella. Debido a que sus orejitas estaban realmente mal tomaron la decisión de intervenirle quirúrgicamente para quitarla las orejas. Sin duda una decisión bastante fuerte, pero todo era por el bienestar de Ladyes.

Muchos animales que pierden las orejas, especialmente los gatos que tienen un oído muy sensible, morirían, pero ese no fue el caso de Ladyes, quien se aferró a la vida y la nueva oportunidad que le estaba dando por lo que después de su operación no dudó en seguir dando cariñosos cabezazos al personal del Dane County Humane Society que la había rescatado.

Después de ello, Ladyes se mostró muy agradecida y brindaba mucho cariño a las personas, tanto así que Ash Collins, miembro del staff, le tejió unas bellas orejas a crochet para que la gatita se viese tan elegante como antes. Estas orejitas son de color lila y tienen un centro blanco, perfectas para ella.

Las orejitas tejidas a crochet fueron un éxito, ya que además de darle alegría a la gatita, también la hacía sentir igual de guapa que siempre, por lo que al poco tiempo una familia la adoptó y ahora está con personas que realmente la aman. ¡La más hermosa historia!