¿Sabías que la comida natural es mejor para tu mascota durante el verano?

En esta época del año es recomendable que su mascota, perro o gato, consuma alimentos naturales para enfrentar el calor y contrarrestar los riesgos para su salud, por ello, es importante conocer qué tipo de comida brindarles.

El médico veterinario Alonso Manrique Nué explicó que la comida natural aporta al engreído de cuatro patas de la casa, nutrientes e hidratación suficientes para prevenirlo de malestares, deshidratación y golpes de calor tan comunes en esta época del año.

Por ese motivo, recomendó a los dueños de mascotas acompañar las croquetas (alimento procesado) con carnes frescas, ciertos tipos de vísceras como hígado, frutas y vegetales permitidos para perros y gatos, teniendo en cuenta que son animales carnívoros.

“Pueden consumir todo tipo de frutas como melocotón, sandía, pera, melón, piña, arándanos, papaya y manzana, menos uvas porque les puede causar problemas renales”, comentó a la agencia Andina.

Lo mismo ocurre con los vegetales, dijo, estos pueden ser variados pues no afectan a la mascota. La espinaca y el brócoli son buenos mientras que la cebolla no. Por el contrario, es tóxica porque ellos no tienen la enzima necesaria para procesarla, precisó.

Manrique Nué exhortó a los dueños de canes y gatos, a no usar azúcar para endulzar los jugos de frutas y verduras que le preparen. Tampoco darle helados procesados que están llenos de azúcar, colorante y saborizantes. Eso está prohibido, señaló.

“La comida natural tiene entre 60 y 80 por ciento de humedad y proporciona una correcta hidratación”, recalcó.

Alimentos procesados

En cambio, si la opción son alimentos procesados (croquetas), este verano necesita, si o si, comida húmeda. Eso significa que se debe adicionar comida enlatada como paté de cualquier marca que existe en el mercado para perro o gato, o atún light. “La croqueta es un alimento muy seco que tiene entre 10 a 20 por ciento de humedad”.

La poca humedad en su alimentación mantiene al animalito en una constante deshidratación pues el agua de bebida no reemplaza la hidratación que produce la dieta húmeda que es la que necesita para hidratarse.

En caso de que su mascota sufra una enfermedad crónica como diabetes, cáncer o enfermedad renal, es mejor limitar el consumo de frutas pues tienen glucosa. En cualquier caso, es mejor consultar con el médico veterinario.

Como parte de las acciones preventivas, Manrique Nué recordó la regla de los cinco segundos: si el dueño coloca durante cinco segundos la palma de la mano sobre el pavimento y soporta el calor, quiere decir que es la temperatura adecuada para sacar a pasear a sus perritos o gatitos sin causarle quemaduras en sus patitas o provocarle un golpe de calor.