Perrita embarazada conmueve a miles con tierna sesión de fotos [FOTOS]

Una perro hembrita pitbull llamada Pickles (pepinillos en inglés) se encontraba abandonada cuando la salvaron de las calles a principios de septiembre. Cuando sus rescatistas se dieron cuenta que necesitaba ayuda por su embarazo le organizaron una tierna sesión de fotos.

Al paso de los días averiguaron de dónde venía y se pusieron en contacto con sus dueños, pero estos decidieron que Pickles ya no era parte de su familia y la abandonaron.

Pickles necesitaba más ayuda de la que el albergue podría ofrecerle, lo bueno es que la fundación Pits & Giggles Rescue, especializada en el cuidado de mascotas embarazadas y lactantes, le regalaron una hermosa sesión de fotos maternal, digna de una mamá perruna.

Cuidados de mascotas para perros pitbull

Si aún no has adoptado una mascota pero andas pensando seriamente en la posibilidad de que el nuevo integrante sea un pitbull, deberías tener en cuenta de que se trata de una raza de perro que necesita hacer ejercicio cada día, recuerda que con tres paseos fugaces al día no será suficiente.

Por otro lado, el pitbull no debería quedarse solo en tu hogar durante muchas horas, pues esta raza desarrolla mucho apego hacia su familia y en soledad se podría deprimir señala el portal Muy mascotas.

Wapa, te animamos a que adoptes un perrito pitbull, hay muchos ejemplares de esta familia en los albergues esperando una familia. Ahora, mira la bella sesión de fotos de la pequeña Pickles en nuestra fotogalería.

Parto por cesárea de una perrita

¿Qué es el perro y sus características?

El perro doméstico es un mamífero carnívoro que se integra en la familia Canidae (cánidos), familia que a su vez abarca a unos animales con unas características morfológicas similares, como el ser digitígrados, complexión fuerte, boca poderosa con unos caninos muy desarrollados, además, son unos animales veloces.

¿Cuál es el ancestro de los perros?

El Tomarctus dio origen a la familia Canidae y al género Canis del cual surgen el lobo (Canis Lupus), coyote, chacal, zorra, feneco, perros salvajes y perro Peat. El lobo sobrevive a través de los siglos y da origen al perro doméstico (Canis Familiaris).

Mira este video y enamórate de estos tiernos perritos