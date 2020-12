Feria del Libro Ricardo Palma: Siete libros para regalar y sorprender en esta Navidad

Empieza diciembre y muchas personas ya están planificando sus compras navideñas. Sin embargo, atinar con los regalos correctos para toda la familia y amigos, no es un trabajo sencillo. Por ello, una buena opción de regalo para todas las edades en esta Navidad, son los libros.

(Foto/julianmarquina)

Regalar libros no solo es un regalo memorable, sino que también es un presente que acompañará por muchos años a los lectores, y es una manera de invitar a los más pequeños a empezar con el hábito de lectura. Por tal motivo, recomendamos algunas de las novedades y nuevas ediciones de libros que se están presentando en la Feria del Libro Ricardo Palma, y que se encuentran en la tienda virtual de la Feria (https://feriaricardopalma. com.pe/fil/search) para sorprender a todos los integrantes del hogar en esta Navidad.

Aprovecha estos últimos días de feria, para adquirir libros a un precio accesible, y regalar a toda la familia en Navidad.

Ginger de Ximena Renzo

Este libro juvenil narra los dilemas de la protagonista adolescente, Ginger, hasta que descubre a su autora favorita llamada Abby, quien le enseña a ver el lado positivo de la vida. Pero no tenía el dinero, la edad, ni el permiso de sus padres para ir a conocerla. Así que, mediante foros, páginas, blogs y conociendo a gente en internet que gustaba de lo mismo que ella, abrió campo a un mundo genial. Lo malo es que cuando la computadora se apaga, tiene que subir sus calificaciones, intentar lidiar con los compañeros de clase y salir ilesa en la libreta de notas mientras vive los dramas adolescentes de su mejor amiga. Entonces, ¿podrá sacar la mejor versión de sí misma sin dejarse vencer en el intento?

El bautizo de la cometa de Susana Baca

Este libro es una estampa de la vida de la cantante, cuando era niña y vivía en Chorrillos. Con esmerado detalle, narra sus vivencias familiares, su relación con la música y el baile y su encuentro con la cocina. Susana comparte esa infancia tan rica en experiencias y en la alegría en familia, que es lo que la impulsa a continuar en su compromiso con el arte. Incluye códigos QR con enlaces a videos, canciones y letras.

Bienvenido Ñam, Ñam de Roberto Somocurcio y Marta Tébar

Bienvenido Ñam, Ñam es un libro que acompañará a las mamás en ese momento tan especial en el que el bebé saborea sus primeros bocados. El libro toca temas de la alimentación complementaria de una forma amena y sencilla, introduciendo los conceptos saludables de la alimentación de los hijos.

La caída del Fangoso de Javier Zapata Innocenzi

¿No sabes cómo hablar a tus hijos de la corrupción? Muy pronto, ellos te la van a explicar. De eso trata el libro: "La Caída de Fangoso", una historia en la que los menores enseñan a los mayores.

No quiero ser una cifra de Gabriela Ferrucci

Este libro es un testimonio personal de la violencia de pareja que vivió la autora en un noviazgo de hace muchos años. En él cuenta los distintos tipos de abuso que su expareja (a quien llama X y suele identificar con la figura de una araña) ejercía en su contra. En No quiero ser una cifra, Gabriela logra identificar la dinámica, el control y la dependencia que X generó en ella. Ahora, lejos de ese infierno, su testimonio enseña a identificar el peligro, a decir “basta” y huir para siempre de cualquier potencial abusador. La contribución más valiosa de este libro es que aborda cómo tratar y no tratar a una víctima; y, además, cuestiona el típico paradigma de que el primer paso para sanar es la denuncia penal y no el amor y el perdón de la víctima hacia sí misma.

La distancia que nos separa de Renato Cisneros

En La distancia que nos separa, el escritor reconstruye el rostro de su padre, el general Luis Federico El Gaucho Cisneros, intentando rasgar el velo del pasado, de unirlo al recuerdo de infancia lleno de contradicciones. El resultado es una investigación tanto documental como emocional que cobra la forma de un escrito con el vigor de quien contrapone la pluma a la espada y la delicadeza de quien, con derecho, cree ver en las palabras un espacio de conocimiento y conciliación.

La oportunidad del siglo de Luis Miguel Castilla

A finales del 2019, se identificó en China un nuevo tipo de neumonía altamente contagioso y desconocido. Pese a que el Perú fue uno de los países que reaccionó con mayor rapidez a la crisis generada por la expansión de la COVID-19, luego de más de seis meses de estricto distanciamiento social, los resultados distan muchísimo de ser los esperados: más de 850 mil casos confirmados y cerca de 33 mil fallecidos. ¿Qué sucedió? En La oportunidad del siglo, Luis Miguel Castilla hace un diagnóstico minucioso sobre el estado en que nos encontró la pandemia y sobre las acciones que el gobierno llevó a cabo para tratar de frenar el contagio y la quiebra financiera. Asimismo, presenta una agenda de reformas pendientes para cambiar las condiciones estructurales de nuestro país y construir una sociedad más justa, próspera e inclusiva, de cara al bicentenario; a saber, una de reforma integral de la salud, políticas que logren una mayor formalización de la economía y la construcción de un Estado que se ponga al servicio del bienestar ciudadano.