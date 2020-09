FIL Lima 2020: ¿A qué autoras conoceremos durante la última semana?

La 25ª Feria Internacional del Libro de Lima, por primera vez en edición virtual, llega a sus últimos días; sin embargo, las sorpresas para los lectores no paran.

Durante esta semana se podrá seguir disfrutando de conversatorios, conferencias, presentaciones en vivo y mucho más desde las plataformas digitales de la feria como Facebook, Youtube e Instagram, además de su página web: www.fillima.com.pe.

Asimismo, desde este viernes 4 de septiembre participarán autoras de todas partes del mundo como: Reino Unido, Ecuador, México, Italia, Argentina, Chile y Colombia, quienes conversarán con nosotros sobre lecturas en cuarentena, El sentimiento de las lenguas y más.

(Foto/ANDINA)

Entre ellas encontramos biólogas, periodistas, escritoras y booktubers que buscan acercar la cultura a niños, jóvenes y adultos alrededor del país.

A pocos días del fin de la feria cultural más importante del país, te invitamos a conocer más detalles de algunas de las invitadas que nos acompañarán en esta semana:

Andrea Marcolongo: Escritora italiana cuya obra ha sido traducida en 27 países. Autora del ensayo La Lingua Geniale. 9 ragioni per amare il greco (Laterza, 2016), de la novela La Misura Eroica (Mondadori, 2018) y de la antología de etimologías Alla fonte delle parole (Mondadori, 2019).

Entrevista: El sentimiento de las lenguas.

Fecha y hora: Viernes 04/09 a las 20:00 horas

Jhumpa Lahiri:. Autora de relatos como El intérprete del dolor (1999), que le valió el Premio Pulitzer y Tierra desacostumbrada (2008), que fue elegido Mejor Libro del Año 2008 por The New York Times; así como, las novelas El buen nombre (2003) y La hondonada (2013), entre otros. En 2012 ingresó en la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y en 2015 recibió la Medalla Nacional de Humanidades, así como una Beca Guggenheim.

Conversatorio: Universos Ficcionales.

Fecha y hora: Sábado 05 /09 a las 14:00 horas

María Fernanda Ampuero: Escritora y periodista. Ha publicado Lo que aprendí en la peluquería (2011) y Permiso de Residencia (2013), antologías de crónicas y el libro de cuentos Pelea de Gallos (2018). Asimismo, recibió el Premio Ciespal en 2012, Premio Hijos de Mary Shelley en el 2015 y el Premio Joaquín Gallegos Lara en el 2018.

Conversatorio: Tres narradoras conversan.

Fecha y hora: Sábado 05 /09 a las 15:00 horas

Ariana Harwicz: Ha publicado Matate, amor (2012) y adaptado al teatro, La débil mental (2014) y Precoz (2015), las cuales fueron adaptadas también en España y Francia y prepara su adaptación de El ensayo Degenerado para 2021. Sus relatos han sido publicados y traducidos en The New Yorker, Granta, The White Review, Letras Libres, revista Eñe, etc.

Conversatorio: Tres narradoras conversan.

Fecha y hora: Sábado 05 /09 a las 15:00 horas

Carla Guelfenbein: Bióloga, diseñadora y escritora. Autora de El revés del Alma (2002), La mujer de mi vida (2005), El resto es silencio (2008), La estación de las mujeres (2019), entre otros. Ha sido traducida a 16 lenguas y en el 2015 recibió el premio Alfaguara por Contigo en la distancia.

Conversatorio: Tres narradoras conversan.

Fecha y hora: Sábado 05 /09 a las 15:00 horas

Juliana Zapata: Ingeniera informática y Booktuber colombiana, actualmente cuenta con más de 82 mil seguidores en su canal de Youtube que lleva su nombre. Por otro lado, lleva una vida muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, en donde comparte su día a día con sus seguidores.

Conversatorio: Lecturas en cuarentena: otras formas de leer.

Fecha y hora: Domingo 06/09 a las 12:00 horas

Conversatorio: Lecturas en cuarentena: otras formas de leer (preguntas y respuestas).

Fecha y hora: Domingo 06/09 a las 15:00 horas

Claudia Ramírez: Creadora del canal de Youtube, Clau Reads Books, el que cuenta con más de 500,000 suscriptores. Actualmente disfruta promover la lectura en distintas escuelas, instituciones y ferias del libro nacionales e internacionales. Ha publicado dos libros El Príncipe del Sol (2018) y La Ladrona de la Luna (2019).

Conversatorio: Lecturas en cuarentena: otras formas de leer.

Fecha y hora: Domingo 06/09 a las 12:00 horas

Conversatorio: Lecturas en cuarentena: otras formas de leer (preguntas y respuestas).

Fecha y hora: Domingo 06/09 a las 15:00 horas

Valentina Trava: Reconocida booktuber mexicana, tiene un canal de Youtube dedicado a los libros llamado El librero de Valentina e inició un Club de Lectura en el que mes a mes se realizan lecturas conjuntas.

Conversatorio: Lecturas en cuarentena: otras formas de leer.

Fecha y hora: Domingo 06/09 a las 12:00 horas

Conversatorio: Lecturas en cuarentena: otras formas de leer (preguntas y respuestas).

Fecha y hora: Domingo 06/09 a las 15:00 horas

De esta manera la FIL LIMA 2020 reafirma su compromiso de ser un espacio de diálogo y compartir entre todos los agentes de la lectura.