Escritora peruana es finalista en el concurso Latino International Book Awards 2020

La escritora y periodista Elga Reátegui resultó finalista en los Latino International Book Awards 2020 con su libro ‘La fugacidad del color’, en la categoría Best collection short stories-spanish, según anunció Kirk Whisler, presidente de la directiva Empowering Latino Futures / Latino Literacy Now.

El International Latino Book Award es considerado el premio a los libros latinos más importante de los Estados Unidos. En la presente edición participaron más de 3 mil libros y fue un jurado compuesto por 214 miembros se encargó de evaluarlos y dar su veredicto.

(Foto/Instagram)

La ceremonia de premiación se efectuará el sábado 12 de septiembre, a las 15:00 horas (California), en esta ocasión de modo virtual debido a la situación de emergencia mundial, donde se dará a conocer los primeros y segundo puestos, y la mención honorífica, de acuerdo a cada terna.

El Premio Internacional del Libro Latino es una iniciativa de la Latino Literacy Now, una organización cofundada en 1997 por el reconocido actor Edward James Olmos (serie Miami Vice), el empresario cultural Kirk Whisler y Reforma, una rama de ALA (American Library Association), que es la Asociación Nacional Latina para la Promoción de Servicios Bibliotecarios y de Información para los Hispanohablantes y Latinos (The National Association to Promote Library & Information Services to Latinos and the Spanish Speaking ).

‘La fugacidad del color’ es un conjunto de 109 historias que expresan un sinnúmero de emociones que sintetizan la intensidad de la alegría, la satisfacción y la tristeza. La obra está dividida en apartados que tocan temas de amor, sociales y del espíritu. Todas las historias han sido cuidadosamente trabajadas para conservar la esencia de este género literario: la acción y la brevedad.

(Foto/Instagram)

El año pasado ‘La fugacidad del color’ fue finalista de los Premios de la Crítica Valenciana (España) e integró la lista de los mejores libros del 2019 que elabora el Dr. Ricardo González-Vigil, crítico literario de renombre y miembro de la Academia Peruana de la Lengua.

La autora fue candidata al premio Mujer Migrante 2019 (Asociación Rumiñahui de Madrid) en la categoría arte y cultura, y recibió un reconocimiento otorgado por la Red Cultural de Chiapas (México) por su aportación a la literatura y a la cultura a lo largo de estos años.

La escritora es peruana de nacimiento, pero reside hace más de 15 años en Valencia (España), donde ha desarrollado de su carrera literaria. Ha publicado cinco poemarios y cuatro novelas, entre los que destacan ‘En mi piel’, ‘De ternura y sexo’, ‘A este lado y al otro’, ‘Y te diste la media vuelta’ y el poemario ‘El ecosistema de las hormigas’. También es autora de ‘Body maps’, poemario en inglés que se editó en los Estados Unidos.

Reátegui laboró en diversos medios de comunicación de Perú: diarios, radios y canales de televisión, y en la actualidad produce y conduce dos espacios literarios: VíaLibros (microrreseñas literarias) y Reunidos (entrevistas literarias breves), ambos se difunden en las redes sociales y a través de su canal de YouTube. También tiene un blog de entrevistas que lleva su nombre.

Fuente: ANDINA