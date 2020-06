Kathy Sullivan, la única persona que visitó el espacio y el punto más profundo de la Tierra

Un poco más de 550 personas han podido explorar el espacio y solo ocho personas han llegado al punto más profundo del océano. Sin embargo, sólo una persona ha conseguido ambas cosas y es una mujer: Kathy Sullivan.

El pasado domingo, la astronauta de la Nasa y oceanógrafa de 68 años de edad, visitó el Challenger Deep, situado en el Pacífico Occidental y considerado el punto más profundo del océano que se encuentra a una profundidad de 10.928 metros en el océano Pacífico occidental.

Sullivan emprendió esta hazaña como parte de la Expedición del Anillo de Fuego, lugar donde se registran la mayor parte de las actividades sísmicas, organizada por la compañía de aventuras EYOS Expeditions.

Cabe resaltar que, solo 8 personas en el mundo han vivido para contar esta experiencia a casi 11 km de profundidad en el océano y Sullivan no pensó dos veces cuando la misma empresa que llegó al Titanic le ofreció el reto de bajar a la fosa de las Marianas.

El suceso que quedó registrado para la historia de la humanidad se llevó a cabo el 7 de junio en una cabina de titanio de dos metros de diámetro y paredes de un palmo de grosor. Eso no evitaba el frío, ya que acabaron a 5 grados bajo cero en el interior de la cápsula. Para dar una idea del efecto de la presión de 11 kilómetros de océano sobre ellos, Kathy encargó una reproducción de una cabeza humana que sacó fuera del sumergible y que quedó totalmente vaporizada.

36 years after my space walk, I became the first woman to dive to the deepest known spot in the ocean - the Challenger Deep. #WorldOceansDay pic.twitter.com/KWJxx4fBYR