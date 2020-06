Profesora recarga saldo de los celulares de sus alumnos para que no pierdan clases virtuales

En plena crisis económica por la cuarentena decretada por la epidemia de COVID-19, una admirable profesora de San Juan de Lurigancho decidió recargar con saldo los celulares de sus alumnos, para que no pierdan sus clases virtuales. El gesto ha sido aplaudido en redes.

Elizabeth Martínez es una profesora de Matemática perteneciente al plantel educativo Micaela Bastidas, quien detalló la cruda realidad que atraviesan muchos de sus estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, quienes no pueden recibir las clases virtuales porque no cuentan con internet en sus celulares.

“En este momento de la pandemia en la que todos estamos inmersos, nosotros como docentes hemos visto muchos casos de nuestros estudiantes que no tienen, incluso, para recargar un celular y no cuentan con el celular con acceso a la tecnología que hoy en día se necesita para este tipo de clases”, relató para diario Exitosa.

La docente quedó conmovida con la situación de sus estudiantes. “Los llamaba para preguntarles qué sucedía, y he detectado que, incluso, sus padres han sido contagiados por el COVID-19, y muchos de ellos han tenido que aislar a sus hijos y mandarlos a las casas de sus familiares, donde no hay conectividad a Internet”, señaló.

Dejando clara su vocación por la enseñanza, Elizabeth Martínez mostró su nobleza. “Lo que hice fue recargarles sus celulares para que de esta forma no pierdan sus clases. Yo sé que ellos quieren seguir aprendiendo (…) Yo quiero seguir apoyando no solo enseñándoles a mis estudiantes, también recargando sus celulares, aunque ya mi economía no me ayuda”, finalizó en la entrevista realizada por el mencionado medio.