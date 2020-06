Vecina de La Victoria enfrenta a Federico Salazar: “Siempre se expresa mal” | VÍDEO

Como todas las mañanas, Federico Salazar comentaba un enlace en vivo, mientras conducía América Noticias: Primera Edición, cuando una vecina de La Victoria lo encaró a través de su reportero por una opinión que no era de su agrado.

En una calle victoriana, que los últimos días permanece atiborrada de vendedores ambulantes producto de la pandemia del nuevo coronavirus, un reportero del canal 4 se encontraba describiendo un supuesto enfrentamiento entre ambulantes y vecinos.

Fue así como el conductor del noticiero matutino comentó que las personas que se encontraban en el lugar habrían incurrido en la delincuencia. Al escuchar tal expresión, una mujer se acercó al reportero para hacerle llegar un mensaje a Federico Salazar: “¿Cómo va a decir eso Federico Salazar?", preguntó de paso que daba su punto de vista.

"No estoy insultando, lo estoy diciendo con su nombre. Acá hay niños, ancianos, y ese señor siempre habla así, siempre se expresa mal", agregó, por lo cual el compañero de Verónica Linares decidió permitirle que continúe: "La señora de repente me ha entendido mal. (…) La queremos escuchar", respondió Salazar.

"Acá hacían popó, sacaban su miembro y se orinaban, por eso todos estamos acá defendiendo. No hay ningún delincuente. Todos somos vecinos (…) Todo estaba lleno de cosas, e incluso había personas con pistola", explicó la mujer visiblemente indignada.

Federico se defiende

Perplejo por los reclamos, Federico Salazar defendió su posición al explicar el porqué tildó a los vecinos de la zona de delincuentes.

"Tú mismo has visto la agresividad entre los ambulantes", le dijo al reportero del lugar. "No hemos dejado de informar eso, ni sobre la basura. No apoyamos a nadie, ni a los ambulantes ni a los vecinos, solo informamos y emitimos un juicio", agregó.

"Cuando hemos visto esa gente con palos y bates, esas son actitudes delincuenciales, lo siento pero lo son. Tal vez no son delincuentes, pero si usan esos palos, es una situación de violencia", finalizó el filosofó de profesión.