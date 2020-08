¿Tienes un negocio de comida? ¡Toma las mejores fotos gracias a estos trucos! [VIDEO]

Con la explosión de las redes sociales, los platos de nuestra exquisita gastronomía dejaron de solo aparecer en mesas y la tradicional carta, sino también en publicaciones, stories y publicidad digital.

¿Cómo se le llama a tomar fotos de la comida?

Así, surgió una necesidad: la de fotografiar la comida destacando lo que ofrece, que se alcanza gracias al food styling.

Este es un arte que implica dirección de arte y producción, encontrando cómo mostrar la mejor versión de la comida.

Luis Morales Tineo, es un fotógrafo peruano y muestra su arte a través de food styling, él utiliza en sus fotografías tablas de madera recicladas y tiene un espacio que conserva en la Amazonía del país.

A partir de tips sencillos, es posible iniciar esta práctica, poniendo atención a las texturas los elementos que componen un plato, así como la luz con la que se trabajará, obteniendo fotos sumamente atractivas.

“En esta coyuntura, en la que las marcas desean mostrar la reinvención y nuevas propuestas de sus cartas, la fotografía gastronómica cobra mayor importancia”, señala Luis Morales, fotógrafo que ha trabajado para marcas culinarias como Kilo, Manhattan y Agallas.

¿Cómo hacer fotos a la comida?

Estos son los consejos que comparte Luis para conseguir un buen food styling:

Enfócate en las texturas: Siempre es importante mantener la textura de los alimentos. Por ejemplo, si lo que se busca es fotografiar carnes rojas, no es necesario tener la carne bien cocida, solo basta con sellarlas; así se logra obtener un buen volumen y si la cortamos, una buena textura.

(Foto/sabrosia)

Aprovecha la iluminación natural: Para tomar una foto apetitosa, primero tenemos que conseguir un ambiente limpio y con luz, para retratar cada textura del plato y resaltar sus colores, por ejemplo, fotografiando cerca de una ventana. A través de colores más vividos, esto ayudará enormemente a destacar el plato.

Busca el mejor encuadre: En el caso de la comida, la mejor foto que podemos lograr es desde un ángulo cenital, cuando la sacamos desde arriba hacia abajo. Es importante tomar en cuenta la composición de elementos que formen parte de la fotografía. Esto requiere trabajar la propuesta de utilería que se va a usar en la imagen, así como buscar y adquirir los objetos necesarios para poder completar la foto.

No te preocupes por el sabor: Si se ve bien, es suficiente para la foto, dejando de lado el buen sabor. Por ejemplo, si tomamos fotos de un ceviche, es importante no ponerle el zumo de limón, ya que se cocería el pescado y se marchitaría la cebolla. El ceviche no tendrá buen sabor, pero se verá agradable. Esto aplica también para otros preparados como la salsa criolla del pan con chicharrón o butifarras.

¿Cómo hacer fotografía de comida para Instagram?

Mira este vídeo y resuelve otras dudas sobre las herramientas que suelen utilizar los fotógrafos para hacer tomar de gastronomía.