¡Todo tu amor a través de este delicioso mousse de fresas con leche condensada!

Este delicioso mousse que no requiere horno para su preparación, es el postre perfecto durante los días de aislamiento social. No sólo porque requiere pocos ingredientes, si no porque te permitirá aprovechar las vitaminas de las fresas.

Propiedades de la fresa

Esta fruta es rica en fibra, que te ayudará a regular los procesos digestivos y a reducir la sensación de hambre.

Además, contribuye a disminuir el nivel de colesterol malo en sangre, gracias a la gran cantidad de ácido ascórbico, lecitina y pectina que contiene el fruto.

(Foto/recetin)

En las siguientes líneas te vamos a enseñar a preparar un exquisito mousse de fresas con leche condensada. ¡Toma nota!

Ingredientes

500g de Fresas

200ml de nata para montar

100g de leche condensada

90g de azúcar

50g de mantequilla

6 bizcotelas

3 hojas de gelatina neutra

Jarabe de fresa

Zumo de Limón

Preparación

1. Comenzamos desmigando con las manos las bizcotelas en un bol, añadimos la mantequilla casi derretida y mezclamos bien para que se quede todo el bizcocho humedecido, luego lo echamos en el molde (molde de 20 o 22 cm.).

2. Repartimos bien la mezcla apretando en el fondo con la manos para hacer una capa firme, será nuestra base de la tarta, metemos en la nevera mientras preparamos la mousse.

3. Metemos la gelatina neutra en agua fría para que se vaya hidratando.

4. Lavamos y trozamos las fresas. En una cacerola las introducimos, añadimos la mitad de azúcar y un chorrito de zumo de limón, mezclamos bien y empezamos a calentar, cuando veamos que el líquido que suelta la fresa empieza a hervir, es cuando debemos retirar la cacerola del fuego.

5. Pasamos las fresas por la batidora y trituramos, luego añadimos la gelatina hidratada, la cogemos con las manos y la escurrimos bien que no entre mucha agua, la incorporamos a las fresas y mezclamos bien con una espátula de cocina, echamos la leche condensada y seguimos mezclando, cuando terminemos de mezclar dejamos que se enfríe por sí solo.

6. Para montar la nata, nosotros metemos unos minutos un bol en el congelador, lo sacamos bien frío y echamos la nata para montar, (la nata bien fría también), comenzamos a montar con las varillas y cuando veamos que está casi montado añadimos el resto de azúcar, seguimos montando y cuando terminemos vemos si se han enfriado las fresas, si aún está caliente esperamos hasta que estén a temperatura ambiente, una vez así, vamos añadiendo las fresas por partes, echamos la mitad y vamos mezclando con movimientos envolventes con la espátula, cuando esté bien mezclado añadimos la otra mitad y seguimos mezclando, se quedará con un color rosado muy claro, de esta manera tendremos nuestra mezcla terminada.

7. Sacamos el molde de la nevera, echamos la mezcla dentro del molde y volvemos a meter en la nevera unas 4 horas mínimo, pasado el tiempo retiramos la tarta del molde y decoramos al gusto, nosotros pusimos unas fresas y pintamos unas rayas con jarabe de fresa, quedó bastante bonita.

8. Una vez decorada y fría, estará lista para servir ¡Disfruta!

(Receta/recetasparatres)