¿Qué lugares puedo visitar si no tengo vacaciones ni mucho dinero ahorrado?

Viajar siempre estará de moda, y no existe nada que combine mejor contigo que esa pasión aventurera. A pesar que vivimos a prisa con los mil pendientes del trabajo, la universidad, o la casa, tú y yo sabemos que viajar se encuentra en tu lista de importantes, aunque muchas veces llevarlo a cabo se complique demasiado y tengas que dejarlo para "luego".

No postergues más. A pesar de no haber ahorrado lo suficiente y aunque no te hayan aceptado las vacaciones que solicitaste, ¡viaja! Libera tu mente del estrés del trabajo con estas opciones viajeras que te garantizamos, te dejarán los mejores recuerdos.

Visita Huacho

La ciudad de Huacho se caracteriza por sus playas de olas mansas. El atardecer es una de las mejores cosas que puedes ver. Además, posee una gastronomía increíble que te permitirá una estadía fantástica.

Durante los meses de enero y febrero suelen llenarse de turistas por lo que marzo es la fecha perfecta para visitar ya que, el sol continúa sofocante pero la demanda turística disminuye por la época de colegio.

Islas de San Lorenzo

Las islas del Callao son una excelente alternativa para un fin de semana familiar. Conocerás toda la historia del puerto, mitos y leyendas sobre el lugar, historias de piratas pero lo mejor, es que al finalizar el recorrido podrás nadar entre lobos de mar.

(Foto/amytours)

Disfruta de esta experiencia inigualable sin alejarte de la ciudad. A pocos metros de la Fortaleza Real Felipe podrás tomar las embarcaciones turísticas autorizados por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), entidad que asegura que las actividades se realizan de forma responsable y respetando el ecosistema de los animales, luego partirán rumbo a las islas de San Lorenzo, El Frontón, Cavinzas y Palomino.

Casma

La distancia de Lima a Casma es de 360 km, para llegar, puedes tomar los buses de empresas de viaje que realizan la ruta de Lima- Casma. Una vez que desembarques, dirígete a la plaza de armas. A la espalda de la municipalidad encontrarás diferentes movilidades que te llevarán hasta el Balneario de Tortugas por un costo aproximado de 2.50 soles.

(Foto/viajespicaflorperu)

Antes de irte no dudes en probar su rico ceviche de pato, el pepián de pava, el picante de cuy o el chicharon de pato. ¡Buenazo!

Marcahuasi

Marcahuasi se encuentra ubicada en la provincia de Huarochirí a 4 mil metros sobre el nivel del mar, a dos horas y media de Lima, conocida también como "La Casa Grande" o "La Casa del Protector". Presta atención a la siguiente nota para llegar sin problemas y enamorarte de la mejor puesta de Sol.

Seguramente ya has escuchado de esta parte y te estarás preguntando qué tan difícil puede ser. Tranquila, si ya llegaste hasta aquí luego de mil postergaciones, en vez de pensar en lo complicado que será caminar, disfruta el paisaje y aprovecha en encontrarte contigo misma.

Los viajeros comentan que existen hasta 5 rutas para llegar, pero en promedio se puede calcular 3 horas de caminata, que valen completamente la pena. Garantizado. ¿Cómo vas de estado físico? Otra opción es acercarte en caballo o burro (20 soles, no incluye propina) hasta cierto punto.

Lomas de Lúcumo

¡Antes que te desanimes con esta opción, detente! Si estás pensando que visitar lomas es aburrido y que sólo se trata de una caminata, tienes que enterarte que este destino turístico te permitirá practicar deportes de aventura como rapel.

Una forma de alpinismo, este deporte consiste en realizar una técnica de descenso rápido en paredes verticales mediante el deslizamiento por una cuerda conectada al cuerpo, el equipo necesario lo puedes adquirir en el mismo lugar con precios desde 40 soles.

Además, pertenece al distrito de Lurín - Lima por lo que no tendrás que distanciarte demasiado. y aunque quizá deseabas irte un poco más lejos, te contamos que este lugar, posee dentro de sus atractivos una variedad de flora que recargará tu energía de inmediato.

Lunahuaná

La vieja confiable del turismo limeño. ¡Pero no te vayas! ¿Sabías que miles de viajeros prefieres este destino gracias a que posee el Canopy más largo de sudamérica?

Si eres una amante de este deporte de aventura, debes saber que el ejercicio a través del capony contribuye a la reducción de calorías, tonificación de músculos mientras te diviertes y desarrolla tu visión detallista. Pero si esta es la primera vez que piensas practicarlo, no te preocupes, nosotras te aseguramos que valdrá totalmente la pena ya que en el recorrido liberarás todo ese estrés acumulado.