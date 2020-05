Tipos de parejas tóxicas que debes dejar atrás

Existen diferentes tipos de parejas tóxicas que tienen características muy peculiares, al comienzo quizá no lo notarás, pero con el paso del tiempo sí. Este tipo de situaciones no se pueden ocultar por mucho tiempo. Tarde o temprano todo lo tóxico saldrá a la luz, pero depende ti si se va o no.

Las relaciones tóxicas se basan en un ambiente de emociones negativas, una energía oscura que abunda en el espacio. Hay miedo, temor, rencor, cólera y tristeza. Es tan negativo que provoca un desgaste emocional muy fuerte.

¿Cómo evitar a personas tóxicas en tu vida?

A pesar de que creemos que podemos encontrar lo tóxico en nuestra pareja, pues esto no sucede exactamente así, ya que, también lo podemos encontrar en nuestras amistades, familiares, ambiente laboral, etc.

La forma en como podemos evitarla es con confianza, seguridad y autoestima. No podemos perder nunca el valor que tenemos como persona. Debemos tener bien claro lo que somos y qué merecemos. No conformarnos con lo poco porque de esa manera será valorado tu ser. Hazte respetar siempre. A veces menos palabras puede ser mejor, ya que, es mejor no discutir con quien nunca llegarás a una solución. Asegura tu paz mental antes que cualquier cosa.

Señales que indican que tienes una pareja tóxica

Por ello, te vamos a enseñar cuáles son las señales que indican qué tipo de pareja tóxica puede ser una persona.

1-. Te critica por todo: Las críticas constructivas tienen el fin de sumar para nosotros. Las críticas destructivas solo buscan destruirnos, hacernos sentir mal con comentarios negativos. Estas últimas dañan el autoestima y confianza hacia nosotras mismos.

2-. Es una persona que agrede con palabras sarcásticas, ya que, prefiere hacerlo así, en vez, de lanzar comentarios negativos directamente.

3-. Busca que toda la atención sea sobre él. No soporta que miren a otras personas, por lo que, se le hace difícil llegar a acuerdos con los demás.

4-. Esa persona prefiere aislarse en su mundo, no quieren comunicarse mucho y solo generan comentarios negativos. Este tipo de personas son más peligrosas, dado que, bajo su silencio pueden ocultar su frialdad.