Encuentra paz mental con tan solo despedirte de estas 6 cosas

Alcanzar la paz mental no es imposible, pero si necesitas de toda tu concentración para lograrla. No es un mito que te cuentan cuando estás estresado y te quieres aventar por la ventana.

Para la psicología, la paz mental va de la mano con la fuerza mental y significa que tienes la confianza y habilidades como para poder salir tú solo de cualquier complicación y que puedes sobrevivir sin problemas de cualquier aprieto, pues confías plenamente en ti.

Sin embargo, tener paz mental no es sinónimo de que seas un robot, un ser iluminado o estés hecho de piedra. Sino que significa que tienes una mejor manera de lidiar con lo que te estresa, te complica o te molesta.

Y es que no necesitas ser un experto para saber que existen ciertas cosas, personas o situaciones que alteran tu mente de forma ingenua, cuando la clave de la paz mental es evitar esos conflictos tontos. Y no lo decimos nosotras, sino que lo afirman el libro 13 Things mentally Strong People Don´t Do, de la autora Amy Morris. En él, Morris te explica que necesitas dejar ir estas 6 cosas para llegar al máximo nivel de paz.

Personas tóxicas

Las personas que te rodean afectan tu estado mental (y te contagian sus problemas, actitudes y mal humor), tus emociones y tu comportamiento, así que debes establecer límites y mantener alejado de quiénes hacen de tu vida un martirio, como los bullys, mentirosos y demás.

La comodidad

Quedarte dentro de su zona de confort significa solo una cosa, que no vas a aprender nada nuevo. Así te pierdas la oportunidad de conocer a personas que pueden aportarte algo, y eso solo te va a dejar más frustrada y agotada.

Hacerse la víctima

Deja de pensar que el mundo está en tu contra, solo consigues estresarte. Esto evita que no hagas tu mejor esfuerzo en todo lo que haces y que no asumas la responsabilidad de tus propios problemas. Por lo que no podrás enfrentarlos, ni mucho menos resolverlos.

La búsqueda de la perfección

Todos cometemos errores, pues somos humanos. No intentes ser perfecta, ya que solo perderás el tiempo y acabarás con la poca tranquilidad mental que tienes. Debes aprender a aceptar tus limitaciones y darte cuenta de que nadie espera que hagas todo bien todo el tiempo.

El rencor

Cuando te aferras a tu enojo, solo te estás castigando tú. Guardar rencores solo te afectan a ti y a tu calidad de vida. Enfoca tu energía en algo más productivo.