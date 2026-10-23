Difunden las PRIMERAS IMÁGENES de Andrea San Martín en LIBERTAD a casi 40 horas de su detención tras denuncia por presunto m4ltr4t* hacia su hija menor

Andrea San Martín habría sido puesta en libertad luego de la denuncia por presunto maltrato a su hija, mientras la Fiscalía continúa investigando el caso.

Andrea San Martín habría sido puesta en libertad luego de permanecer detenida tras una denuncia por presunta violencia familiar, según informó Exitosa Noticias. La influencer fue denunciada por supuestos actos de maltrato contra su hija menor de edad. El caso continúa bajo investigación de la Fiscalía, que deberá esclarecer los hechos denunciados.

Andrea San Martín recupera su libertad tras denuncia por presunta agresión a su hija

La influencer y exchica reality Andrea San Martín salió de la dependencia policial ubicada en Miraflores luego de permanecer detenida durante aproximadamente 40 horas. La intervención se produjo tras la denuncia presentada por su expareja y padre de su segunda hija, quien la acusó de presuntos actos de violencia contra la menor, de 8 años. De acuerdo con el parte policial, el caso comprende posibles agresiones físicas y psicológicas. Tras las primeras diligencias realizadas por las autoridades, la figura televisiva abandonó la comisaría este viernes 23 de octubre, según anunció Exitosa.

De acuerdo a la información consignada en el parte policial, el padre de la niña acudió a las autoridades para alertar sobre presuntos jalones y lesiones que habría sufrido la menor. A raíz de esta denuncia, se llevaron a cabo las primeras investigaciones que derivaron en la detención de Andrea San Martín.

Finalmente, la influencer salió de la dependencia policial a las 12:12 p. m. de este viernes 23 de octubre. La exchica reality se retiró en un vehículo blanco, acompañada por su defensa legal, y utilizó una puerta posterior de la comisaría para abandonar el lugar.

La liberación de Andrea San Martín no implica que la investigación haya concluido, por lo que las autoridades deberán continuar con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos denunciados.