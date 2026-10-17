Samahara Lobatón se queda SIN TRABAJO de nuevo tras INESPERADA CANCELACIÓN de reality 'El Sultanato': ¿Qué pasó ahora?

Samahara Lobatón vuelve a quedarse sin un reality tras la inesperada cancelación de ‘ El Sultanato ’, programa que compartía con Renato Rossini Jr. La producción explicó qué sucederá con el formato.

Samahara Lobatón vuelve a quedarse sin un reality luego de que se anunciara el inesperado final de ‘El Sultanato’. El programa, que también tenía entre sus participantes a Renato Rossini Jr., llegó a su fin apenas dos semanas después de su estreno en YouTube. La decisión fue comunicada el 16 de octubre y tomó por sorpresa a los concursantes, quienes esperaban continuar con la competencia. ¿Qué ocurrió detrás de esta medida y qué dijeron Samahara y Renato tras conocer que el proyecto había terminado?

Cancelan ‘El Sultanato’ y Samahara Lobatón se queda sin reality

El reality ‘El Sultanato’, que contaba con la participación de Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr., fue cancelado de manera inesperada a solo dos semanas de su lanzamiento en YouTube. La noticia se dio a conocer el 16 de octubre, cuando los participantes fueron convocados para recibir la comunicación oficial sobre el cierre de esta primera temporada.

Con esta decisión, la competencia quedó inconclusa y no llegó a elegir al ganador que obtendría el premio anunciado por la producción. El desenlace se adelantó a lo previsto y sorprendió a quienes formaban parte del programa.

Durante la reunión con los concursantes, el equipo encargado del formato explicó que la temporada había llegado a su fin, aunque dejó abierta la posibilidad de realizar nuevas entregas en el futuro.

"Hoy le decimos adiós, mas no un hasta nunca, porque pronto nos volveremos a ver. El proyecto, desafortunadamente, ya ha llegado a su final por esta temporada. Recuerden que es un formato totalmente diferente, un formato que se va a manejar por diferentes temporadas", dijo el comunicado anunciando la noticia.

Según lo explicado durante el encuentro, la salida de varios participantes habría alterado el desarrollo de la competencia y complicado la continuidad de la dinámica prevista. Por ello, la producción optó por concluir esta etapa, sin descartar que el proyecto pueda retomarse más adelante.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se despiden tras cancelación del reality

Tras conocer la decisión, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. aprovecharon para despedirse de sus compañeros y agradecer al equipo por haberlos convocado. La hija de Melissa Klug resaltó la oportunidad que recibió y expresó su agradecimiento por el trato que tuvo durante su participación.

"Yo quiero agradecer por confiar en mí, por confiar en nosotros para avanzar este proyecto. Gracias por la oportunidad, por dejarnos ser y no desampararnos y tenernos como unos princesos", declaró la influencer.

El cierre de ‘El Sultanato’ representa un nuevo cambio en el panorama de los realities en los que ha participado Samahara. Anteriormente, la influencer también formó parte de ‘La Prisión de Destino 2’, producción que igualmente fue cancelada en medio de preocupaciones por una posible intervención de las autoridades migratorias de Estados Unidos.