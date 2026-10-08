¡LE ECHA FLORES! Magdyel Ugaz revela qué piensa de Sergio George tras sus constantes encuentros: “Es un hombre divino”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Magdyel Ugaz volvió a referirse públicamente a Sergio George durante el avant premiere de la película 'La Tribu'. La actriz fue abordada por las cámaras de ‘Amor y fuego’ y no tuvo reparos en expresar el cariño y respeto que siente por el productor musical.
Aunque ambos han sido vistos juntos en varias oportunidades, ninguno ha confirmado que exista una relación sentimental. Esta vez, Ugaz prefirió destacar las cualidades personales y profesionales de George.
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Magdyel Ugaz dedica elogios a Sergio George
Durante el evento, la actriz contó que el productor recibirá próximamente un reconocimiento y señaló que, aunque no podrá acompañarlo, estará pendiente de ese momento.
"Por Sergio, maravilloso un hombre divino ahora creo que una o dos semanas le vana entregar un premio ..no lo voy a acompañar desde acá con mi cariño y admiración ..yo lo quiero mucho, mi admiración y cariño para él, él es un caballero un hombre con todas sus letras", precisó Magdyel.
Sus palabras reforzaron la buena relación que ambos han mostrado públicamente durante los últimos meses.
¿Qué dijo Magdyel Ugaz sobre la caballerosidad de Sergio George?
Semanas atrás, la actriz ya había sido consultada por ‘Amor y fuego’ sobre el comportamiento del productor luego de que surgieran comentarios por una salida que compartieron.
"No, para nada. Es un supercaballero", afirmó Magdyel.
Cuando le plantearon darle una calificación por su comportamiento, respondió con cautela: "Vamos a ver, vamos a ver también. No nos vamos a ir en flores".
Ante las preguntas sobre si ambos continuarían conociéndose, la actriz reaccionó con humor. "Escúchame, pero estamos todos locos acá. Es decir, estás parando el tráfico. ¿De qué estamos hablando?", expresó.
Por su parte, Sergio George evitó profundizar en el tema y respondió: "Cero comentario".
Magaly Medina cuestionó anteriormente al productor
Las preguntas sobre George surgieron después de que Magaly Medina comentara una salida que ambos realizaron a la playa.
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"Se supone que él es de los caballeros antiguos, de esos que tienen que tener un detalle por lo menos", señaló Medina, quien calificó la actitud del músico de “tacaña”.
Pese a esos comentarios, Magdyel ha mantenido una postura distinta y continúa destacando el buen trato que, según ella, recibe del productor.
Las apariciones públicas de ambos se remontan a julio, cuando Sergio George asistió al cumpleaños de la actriz y participó activamente en la celebración.