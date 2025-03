Meses después de este escándalo, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ fue consultada por Janet Barboza sobre la imagen y la modelo sorprendió al referirse a este tema, demostrando que no tiene interés en ahondar en el asunto.

“Ya son nueve años que han pasado y siguen con ese tema (…). Uno va creciendo, uno va madurando. Nunca hubo amistad, no voy a hablar del tema. Creo que hay que cerrar ese tema porque va incomodando”, dijo en su visita a ‘América Hoy’.

La influencer dejó en claro que está enfocada en nuevos proyectos y evitó profundizar en asuntos personales, asegurando que prefiere mantener su vida privada al margen. “No voy a hablar de temas pasados, yo ya me gradué, soy licenciada… no voy a hablar de esos temas más, de relaciones que tuve, hoy estoy muy limpia”, sostuvo.

La ‘Chica Selfie’ dejó en claro que este tipo de temas no tiene importancia para ella y prefiere reservarse sus asuntos personales: “Hoy en día esos temas no son relevantes para mi vida, yo no tengo por qué dar explicaciones de mi vida pasada, privada. Tengo todo el derecho a ser reservada con mis cosas”.