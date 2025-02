"En este sentido, debo precisar que estos penosos hechos vienen ocurriendo e incrementándose desde el día lunes 10 de enero (en presencia de mis dos menores hijas), pues diversos medios de comunicación han venido acosándonos asiduamente, llegando a pernoctar a las afueras de mi domicilio y persiguiéndonos por numerosas calles de la capital pese a que, en reiteradas oportunidades, de manera pacífica y respetuosa, he comunicado a los diferentes medios de comunicación mi deseo de no emitir declaraciones respecto a temas estrictamente personales que no incumben a cualquier miembro de mi familia", continúa en su pronunciamiento.