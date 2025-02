“Esa persona no está en mi vida hace cinco años, no es un tema relevante para mí. Cada persona actúa como quiere actuar y está bie n”, dijo la salsera en un comienzo.

“No sé por qué no le duran las parejas (a Jefferson Farfán). Lo conozco, pero preferiría no decir lo que pienso porque no es un tema relevante en mi vida. Yo le deseo el bien a todo el mundo; si encuentran el amor, que lo disfruten, y si han terminado o no, por algo también será, así es la vida”, agregó la expareja de Farfán.