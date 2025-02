Tras el comunicado de Xiomy Kanashiro, en el que anunciaba el fin de su romance con Jefferson Farfán, ambas partes han optado por mantener en reserva los motivos de su separación, las especulaciones sobre lo ocurrido no han tardado en surgir.

"Al respecto, Luigui Carbajal, amigo y compañero de la conductora y actriz, brindó declaraciones para Amor y Fuego: “No me ha comentado porque no le he preguntado nada y tampoco la llamaría porque está en una situación muy privada”, dijo."