Pamela Franco compartió en su cuenta oficial de Instagram que su padre habría cumplido 76 años. Sin embargo, hace apenas unos días, falleció de forma inesperada. En honor a su memoria, la intérprete de Dile la Verda d grabó un emotivo video dedicado a su progenitor, en el que se la ve con un semblante apesadumbrado mientras le canta la conmovedora canción No me enseñaste de Thalía.

"No me enseñaste cómo estar sin ti. ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí, ¿por dónde empiezo, si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti", se escucha a la cantante de cumbia interpretando la emotiva letra con profundo sentimiento. Más adelante, la pareja de Christian Cueva compartió otro video dedicado a reflexionar sobre las personas que han partido de este mundo.