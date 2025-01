“Acabo de tener un accidente en pleno rodaje y no voy a poder hacer show mañana; porque espero estar mejor; pero no creo que pueda hacer show. Voy a tener que pasar a las personas que compraron sus entradas para mañana, para el otro martes”, dijo la exchica reality en sus historias.

“Me operé y ¿por qué no hice historias antes? Porque chicas, no hemos venido al mundo para dar pena. Cosas positivas, que no me han tocado nada acá (Los orificios nasales) o sea, es mi nariz, le pedí al doctor que solo se centre en arreglar esto (El tabique nasal) que al final lo único que hicieron fue limar unas puntas porque era eso o sacarme un pedazo de cartílago. Dicen que de atrás de la oreja o de la cadera como un injerto y yo dije: ¡No! No, muy agradecida, haz lo que tengas que hacer sin injertarme nada”, comentó en sus redes antes de su operación.