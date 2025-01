El 2024 no empezó nada bien para la cantante Pamela Franco , quien terminó su relación con Christian Domínguez , luego de que este protagonizara un ampay y otras mujeres expusieron que le fue infiel a Pamela.

“Me siento más fuerte que nunca y agradecida con ustedes por su cariño. Son mi mejor respaldo. La vida es lo más valioso que tenemos. Por ello debemos cuidarla en todo momento. Me he caído, pero también me levantado. Gracias por todo”, manifestó la cantante antes de subir al escenario.