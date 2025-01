"Yo fui a la fuente ayer, hablé con Hugo García. Efectivamente, se dio, pero fue como parte de, se dio. No es una relación, ni nada, es una persona conocida, simplemente se dieron un beso y ya. Ya sabía que eso había rebotado en todos lados. No quiso decirme quién es porque dice que le voy a pedir una entrevista", contó el conductor de América Espectáculos.

"Justo estaba hablando con él y me dijo que no tenía problemas en anunciar que hace dos meses no está con Alessia Rovegno, pero él ha preferido no contarlo porque él y Alessia se han puesto de acuerdo en no decir 'Terminamos'", agregó.