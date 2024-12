"¿Es pan dulce o baby?", cuestionó un usuario en su publicación. Ante esto, Milett respondió con contundencia: "Normalicemos entender que el abdomen también se inflama. Me gusta comer de todo, ¡me cuido muy poco con la comida y disfruto mucho! Nadie me quita lo bailao". Con esta respuesta, descartó tajantemente cualquier posibilidad de embarazo. Además, algo que llamó la atención fue que Marcelo Tinelli le dio 'me gusta' a las imágenes.