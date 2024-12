Esta notable ausencia no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes rápidamente especularon sobre el estado actual de su relación.En su mensaje, lleno de sensibilidad y reflexiones, Tinelli expresó su gratitud por poder pasar las fiestas con su hijo menor, resaltando la importancia de los lazos familiares.

"Quería agradecerles a todos ustedes por todo el amor que me han dado y me siguen dando, tanto a mí como a mi familia, en todos estos años donde nos hemos metido en los hogares de muchos, y hemos compartido momentos lindos y no tan buenos", se lee.