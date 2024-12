Ivana Yturbe ha causado revuelo tras sincerarse sobre el complicado inicio de su relación con Beto Da Silva en el más reciente episodio del podcast de Magaly Medina . Durante la conversación, la modelo y exreina de belleza confesó que los primeros días de su relación fueron "medio traumáticos", insinuando que no todo fue fácil en su historia de amor.

Antes de profundizar en su relación con Beto Da Silva, Ivana Yturbe no dudó en explicar cómo los conflictos del pasado y las circunstancias complicadas impactaron su conexión en los primeros meses. En una conversación sincera y sin filtros en el podcast de Magaly Medina, la modelo reconoció que ambos enfrentaron confusiones emocionales y factores externos que hicieron más difícil el inicio de su romance.

"Claro (empezó medio traumática). Fue medio que estábamos, pero no estábamos y nos queríamos, pero no nos queríamos y era superraro, teníamos cosas del pasado. Yo seguía trabajando en el programa ('Esto es guerra') con mi ex (Mario Irivarren) era bien complicado", contó la modelo peruana.