Sheyla Rojas sí que supo encontrar el amor tras someterse a un ritual que le resultó de lo más efectivo cuando despidió el 2019. La modelo tuvo fe y llevó a cabo un ritual hecho por un chamán y ahora estaría disfrutando desde hace varios años del resultado tras tener una relación desde el 2021 con el empresario mexicano Sir Winston. ¿Qué se hizo ‘Shey Shey’? Te contamos.

¿Cuál fue el ritual que hizo Sheyla Rojas y que la ayudó a conseguir novio millonario?

En el año 2019, Sheyla Rojas protagonizó una divertida escena en el programa ‘Estás en Todas’, cuando esta decidió someterse a un ritual que la habría ayudado a encontrar un amor con alta posición económica años más tarde.

Tras su ruptura con el empresario Pedro Moral, la popular ‘Shey Shey’ decidió realizarse un ritual en manos del chamán Jorge Abanto y acompañada de la exvedette Susy Díaz, quien estuvo acompañando a Sheyla en el proceso y manifestó que luego de este baño, la rubia encontraría un hombre de buena posición económica y que fuese bueno con ella.

"No dudes, dentro de poco va aparecer un hombre bueno en tu camino, nada de chihuán, un hombre que te respete, ya te veo casada", dijo Susy, mientras Sheyla era bañada con leche de burra virgen y pétalos de rosa.

El chamán mezcló la leche de burra virgen con los pétalos de rosa para así preparar el baño que le daría a la expresentadora. "Concentrada, la mente tiene poder, pide un hombre bueno, que te respete, que te sea fiel", le aconsejaba la exvedette.

En ese entonces, el chamán advirtió a la exchica reality sobre su futuro: "Este año se va abocar al aspecto económico, veo viajes y un programa propio para ella. En el amor hay que esperar un poquito, pero si va hacer un pretendiente bueno y sincero”, sostuvo.

¿Cómo empezó la relación de Sheyla Rojas con Sir Winston?

A mediados de 2021, Sheyla Rojas dio detalles de su relación con el mexicano Sir Winston. En conversación con Magaly Medina, la modelo reveló cómo fue que conoció a su actual pareja con quien ahora vive en México.

“Yo tenía un amigo en Guadalajara y me dice ‘oye Sheyla vamos a cenar’ y yo en realidad me fui a otro lado con otros amigos y no fui. Un viernes me dice ‘vamos a tal lugar’ y yo voy con otros amigos y la verdad que no me gustó ese lugar porque estaba medio aburrido y nos fuimos a otro lado. Entonces yo le digo ‘quizás nos vemos el sábado’. Finalmente llega sábado y me invita a cenar y yo me regresaba el domingo (a Perú) porque tenía mi pasaje para ese día y la verdad que yo no quería regresarme a Perú”, contó en un inicio.

“Para mí estar en Perú, era estar encerrada (por la pandemia). No quería regresar con todo lo que estaba pasando... yo ya tenía mis maletas y todo listo para regresarme (a Perú), pero mi amigo me invita a esta cena y en ese momento fue como amor a primera vista y él (’Sir Winston’) me dijo quédate y yo le dije que me tenía que regresar. Me dijo que me quede un mes y yo le dije bueno, pero que no sería en su casa porque me quedaría en otro lado”, añadió.