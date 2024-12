ACERCA DE: Magaly Medina lanza fuerte mensaje tras escuchar a Susy que no pasará Navidad con Flor Polo

Melissa Klug expresó su profunda gratitud por los dos nietos que su hija le ha dado, destacando la felicidad que le brinda el rol de abuela. Sin embargo, su mensaje tomó un matiz nostálgico al recordar que esta Navidad sería diferente por la ausencia de doña Ángela. “Esta Navidad es un poco distinta porque no tenemos a la persona que más hemos amado en nuestra vida”, compartió la empresaria con visible emoción.

Samahara no pudo evitar romper en llanto. Con profunda tristeza, recordó cómo doña Ángela fue un pilar esencial en su vida y en la crianza de su familia, dejando una huella imborrable en sus corazones.

“Ella nos crió a todas, a mi mamá, a nosotras, estuvo con mi hija y lo que me da más pena de esto es que no pudo conocer a Ainara, no terminamos de disfrutarla”, dijo la joven influencer.