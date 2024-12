“Ingresé a América Televisión cuando tenía 24 años y he tenido la oportunidad de recorrer y viajar, he tenido el privilegio de hacer entrevistas importantes y difíciles, de enfrentar a personajes polémicos y de contar historias que me acercaron a todo tipo de realidad. Desde mis primeros pasos como reportera en distintos programas, cada experiencia me enseñó algo nuevo”, sostuvo recordando la experiencia ganada en el canal.