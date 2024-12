En una emotiva participación en el programa América Hoy, Samahara Lobatón presentó a su segunda hija, Ainara, en medio de la alegría navideña. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando recibió un conmovedor mensaje de su madre, Melissa Klug, quien recordó a Doña Ángela, la abuela que marcó sus vidas y que este año no estaría presente para las fiestas.

“Gracias por esos dos tesoros que me regalaste, la dicha de ser abuela. Esta Navidad es un poco distinta porque no tenemos a la persona que más hemos amado en nuestra vida, pero la vida continúa. Estoy orgullosa del ser humano en el que te has convertido”, expresó Melissa, visiblemente afectada.

Estas palabras llevaron a Samahara al borde de las lágrimas, recordando con dolor la ausencia de su querida bisabuela. “Ella nos crio a todas: a mi mamá, a nosotras. Estuvo con mi hija y lo que más me duele es que no pudo conocer a Ainara. No terminamos de disfrutarla como queríamos”, confesó, entre lágrimas.

¿Quién fue Doña Ángela?

Doña Ángela Solari de Orbegozo, conocida cariñosamente como Angelita, falleció el pasado 21 de marzo de 2024 a los 97 años. Su partida ocurrió tras enfrentar complicaciones de salud, entre ellas septicemia y fallo renal.

Melissa Klug siempre expresó su amor y gratitud hacia su abuela, quien la ayudó en momentos difíciles, especialmente cuando se convirtió en madre joven. “Cuántas veces me ayudaste mientras mi mamá tenía que trabajar a doble turno. Ser madre joven no fue fácil, pero ahí estabas tú, Angelita querida, para darme la mano y apoyarme. No puedo reemplazarte con nadie”, recordó Melissa en un tributo lleno de cariño.