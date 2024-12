Pamela López confiesa fuerte verdad tras estreno de videoclip: "Toca seguir adelante"

"Mil gracias a cada uno de los integrantes de la Orquesta Candela por la oportunidad que me dieron sin tener experiencia, pero muchas predisposiciones confiaron en mí. Todo el equipo fue extremadamente profesional y amable conmigo (…) sí seguro habrá personas que no les parece y me juzguen y critiquen pero bueno, solo decirles que yo jamás imaginé incursionar en este rubro y hoy toca seguir adelante por mí y mis hijos. Prometo seguir aprendiendo", escribió Pamela López.