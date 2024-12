Mientras Paolo Hurtado y Rosa Fuentes disfrutan de su tiempo juntos, Jossmery Toledo, la ex modelo involucrada en el escándalo, también ha dado su versión sobre su relación con el futbolista. En una reciente entrevista, Toledo expresó que no se arrepiente de su amorío con Hurtado, aunque reconoció que fue una relación clandestina. "Siempre me van a preguntar eso, eso es mi cruz, es una mochila. Que le vaya bien. Qué les puedo decir... No me arrepiento de ningún error porque de los errores se aprende, pero si quiera borrar mi pasado en Google", declaró la influencer. A pesar de la controversia generada, Toledo parece haber cerrado ese capítulo y asegura que ha aprendido de la experiencia.