En una entrevista exclusiva con "Magaly TV, la firme" , Yiddá Eslava dejó claro que no dejará pasar los comentarios de su exsuegra, especialmente aquellos que afectaron la reputación de su familia.

"No solo se trata de mí, sino de mi papá, una persona íntegra que no merece ser difamada. Voy a tomar medidas legales porque no se puede hacer acusaciones tan graves sin fundamentos", declaró visiblemente afectada.