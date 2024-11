Aunque la visita comenzó con risas y bromas, la conversación tomó un giro tenso cuando la conductora Magaly Medina lanzó comentarios sarcásticos sobre su vida personal y profesional. Sin embargo, Assereto no dudó en defenderse, dejando una poderosa reflexión en vivo.

Durante la entrevista, la 'Urraca' no perdió la oportunidad de mencionar episodios de la vida personal de Gino, como su ruptura con Jazmín Pinedo . Entre bromas, la conductora se refirió a su conocida anécdota del "puff", insinuando que Assereto no hacía mucho por su carrera profesional.

"Tú no sabes todo el trabajo que he hecho internamente para estar donde estoy, Magaly. He trabajado mucho conmigo mismo. Hoy en día, quiero ser una inspiración para personas que, como yo, han pasado momentos difíciles. Los sueños se cumplen, pero primero hay que trabajar en uno mismo", expresó.