“Efectivamente yo estuve saliendo con Edwin de Corazón Serrano (…) Me siguió y me escribió al TikTok (…) él fácil puede salir con modelos, que una vez salió con una aeromoza”, contó la joven sobre Guerrero.

La mujer confesó que recibió advertencias para no hablar sobre el tema y que le ofrecieron dinero: “Incluso, hoy día me llamaron para decirme que no haga esta entrevista, que cuánto quiero, yo la verdad es que no estoy buscando plata”.