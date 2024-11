Magaly Medina es una de las figuras más icónicas de la televisión peruana y es conocida como la reina de los espectáculos. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que, en sus inicios, la conductora no ganaba cifras millonarias. La periodista compartió detalles sobre su primer sueldo en un reciente programa, donde reveló que sus primeros pasos en la televisión no fueron tan lucrativos como podrían pensarse.

En una entrevista con el programa Todo se filtra, Magaly Medina recordó cómo empezó su carrera en la televisión con un salario que dista mucho de las sumas que maneja actualmente. “Yo era reportera, escribía, locutaba las notas, vigilaba las ediciones. Era multioficios. Yo me acuerdo que cuando a mí me contratan para el noticiero, era como, algo así como 200 dólares por semana, pero cuando empiezo mi programa, los sábados, mi sueldo es el mismo y eso que para hacer ese programa me amanecía hasta las 4 o 5 de la mañana”, contó la 'urraca'.