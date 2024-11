No obstante, la bailarina brasileña ha puesto sobre la mesa una condición esencial antes de dar este gran paso.

“¿Paolo qué te dice cuando ve tus fotos en bikini? ¿Te dice: 'Qué regia' o te dice: 'Mamita, no, así no'?”, preguntó María Pía. La bailarina negó que Guerrero sea celoso o que intente controlar sus publicaciones. “No, para nada. Paolo no es celoso conmigo, y no tiene problema con las fotos en bikini”, aclaró la bailarina.